In Serbiens Hauptstadt Belgrad kam es am Montagabend zu einer Mega-Party. Der frisch gekürte Australian-Open-Gewinner Novak Djokovic lässt sich von seinen Fans vor seinem Restaurant Novak1 feiern, sie zünden Feuerwerk und Pyros zu Ehren ihres Idols, auf das Rathaus in Belgrad werden die besten Momente aus Djokovics Karriere projiziert. Grund dafür: Der Grand-Slam-Sieger steht nun seit 311 Wochen an der Spitze der Herren-Tennis-Weltrangliste. Das bedeutet, dass der Serbe nun Roger Federer mit dem All-Time-Rekord ablöst.