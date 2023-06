French Open: Novak Djokovic steht im Halbfinal

Novak Djokovic war am Dienstag am French Open gegen Karen Katschanow im Einsatz.

Novak Djokovic (ATP 3) sorgte dieses Jahr beim French Open schon für einige Schlagzeilen. Er legte sich mit den Fans an, sorgte mit brisanten Kosovo-Aussagen für einen Aufsehen und überraschte mit einer Metallscheibe auf der Brust . Nebenbei überzeugte der Serbe aber auch sportlich. So gewinnt Djokovic gegen Karen Katschanow (ATP 11) in vier Sätzen mit 4:6, 7:6, 6:2, 6:4 und steht im Halbfinal von Paris.

Jetzt gegen Carlos Alcaraz?

Dank des Erfolgs könnte es nun zum Traum-Halbfinal gegen die Weltnummer 1 Carlos Alcaraz (ATP 1) kommen, der im Viertelfinal gegen Stefanos Tsitsipas (ATP 5) antritt. Auch hat Djokovic weiter die Chance auf seinen insgesamt 23. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier. Mit diesem würde er den derzeit verletzten Rafael Nadal (ATP 15) überholen. Bereits mit dem Einzug in den Viertelfinal sorgte der Serbe für einen Rekord. So erreichte er diesen in Paris zum 17. Mal – so oft wie kein anderer Profi.