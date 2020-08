1 / 2 Der Serbe ist der grosse Favorit am US Open. Aus diesem Grund ist er aber derzeit nicht im Gespräch. Foto: Keystone Er tritt nämlich aus dem Spielerrat aus, gründet eine eigene Vereinigung. Foto: Getty

Am Montag startet das US Open. Ohne Roger Federer und ohne Rafael Nadal. Das ist bemerkenswert. Denn: Letztmals ging im September 1999 am US Open ein Grand-Slam-Turnier ohne Roger Federer und Rafael Nadal über die Bühne.

Dass die beiden Topspieler dieses Jahr fehlen, ist nicht verwunderlich, haben doch beide ihre Gründe. Während Federer nach zwei Knieoperationen an seinem Comeback arbeitet und derzeit nur als Werbefigur in der Öffentlichkeit auftritt, konzentriert sich Nadal auf die Sandsaison, die unmittelbar nach dem US Open einsetzt und ihren baldigen Höhepunkt mit Roland Garros (ab 27. September) findet.

Und so bleibt als Favorit eigentlich nur die Weltnummer 1, Novak Djokovic, übrig. Zwar hatte auch er zunächst die Durchführung des Grand-Slam-Turniers kritisiert. Nachdem ihm aber die Möglichkeit einer Privatunterkunft zugestanden wurde sowie er eine Ausnahmebewilligung für die Tenniscracks erwirken konnte für ihre Rückkehr nach Europa (sie müssen nicht in Quarantäne), lenkte er ein. Und wurde so zum lachenden Dritten.

Nadal und Federer kritisieren Djokovic

Die Augen sind also auf ihn gerichtet. Wohl auch deshalb sorgte er kurz vor dem US-Open-Start für Aufregung, als er sein Amt als Präsident des Spielerrats der ATP ablegte – und zusammen mit dem Kanadier Vasek Pospisil eine eigene Spielervereinigung gründete: die «Professional Tennis Players Association». Über 30 Spieler schlossen sich ihr bereits an. Und es sollen noch mehr werden, viel mehr. So hoffe er, sagte er 33-Jährige, dass sich die Mehrheit der Top 500 im Einzel und der Top 200 im Doppel der neuen Spielervereinigung anschliessen würden. Und: «Natürlich hätte ich gerne auch Roger und Rafa an Bord.»