Der serbische Tennisspieler Novak Djokovic hat Kindern in Belgrad auf der Strasse eine spontane Tennisstunde gegeben. Video: Twitter

Darum gehts Djokovic spielt mit Kindern in Belgrad auf der Strasse.

Weil er sich aber nicht an Abstandsregeln hält und keine Maske trägt, wird die Weltnummer 1 kritisiert.

Von seinen Fans wird er aber gelobt.

Kann es Novak Djokovic keinem Kritiker recht machen? Es scheint so.

So hat der 33-Jährige auf Twitter ein Video geteilt, das ihn bei einem abendlichen Spaziergang mit seinem Hund in der serbischen Hauptstadt Belgrad zeigt. Dabei wurde er von einigen Kindern erkannt. Der Weltranglistenerste gab daraufhin auf der Strasse Tennistipps, spielte mit den Kids.

Die Folge: Viele Nutzer fragten sich irritiert, warum die mit Strassenkleidung angezogenen Kindern spätabends mit Rackets in den Händen durch die Strassen laufen, und unterstellten dem Serben und seinem Management Inszenierung, um seinen angekratzten Ruf wieder aufzupolieren. Andere warfen ihm vor, die Corona-Regeln zu ignorieren. Sie störten sich daran, dass Djokovic in dem als Risikogebiet geltenden Serbien keine Maske aufhatte. Und dass er sich nicht an den vorgeschriebenen Abstand von 1,5 Metern hielt.

«Novak ist ein grossartiger Mensch»

Es ist nicht das erste Mal, dass Djokovic Kritik ausgesetzt ist. Seine letzten Monate waren turbulent. Im Juni wurde er für die von ihm ins Leben gerufene Adria-Tour kritisiert. An dieser infizierten sich neben Djokovic mehrere Spieler und Trainer mit Covid-19. Die beteiligten Tennisstars hatten sich dort nicht an die in vielen Ländern geltenden Corona-Hygieneregeln gehalten und unter anderem in Nachtclubs gefeiert. Und am US Open schoss der 33-Jährige eine Linienrichterin mit einem Ball an, woraufhin er disqualifiziert wurde.