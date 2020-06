Reaktionen auf positiven Coronatest

«Djokovic könnte den Idioten-Award 2020 gewinnen»

Novak Djokovic hat sich bei seiner Adria-Tour selbst mit dem Coronavirus infiziert. Das Netz ist verärgert über sein Vorgehen und nimmt den Tennisstar aufs Korn.

Auf Twitter lassen diverse Personen Dampf ab. Sie finden es unverhältnismässig, dass Djokovic diese Tour durchführte und Social Distancing nicht eingehalten wurde. Immerhin sollte der 33-jährige Serbe als Präsident des ATP-Spielerrats ein Vorbild sein. Der australische Tennisprofi Nick Kyrgios, der immer wieder als Bad Boy in Erscheinung tritt, schrieb, dass er für alle Spieler bete, die sich mit Covid-19 infiziert haben. Und an die Adresse von Djokovic meinte er, er solle ihm nie mehr vorwerfen, was er alles Unverantwortliches und Dummes getan habe. Das was er getan habe, übertreffe alles.