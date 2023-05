Djokovic kommt davon – Tennisverband verzichtet auf Strafe 

Die französische Sportministerin Amelie Oudea-Castera hat die politische Botschaft von Novak Djokovic als «nicht angemessen» kritisiert und eine Warnung an den serbischen Tennisstar ausgesprochen. «Wenn es um die Verteidigung von Menschenrechten geht und darum, Menschen bei universellen Werten zusammenzubringen, darf dies jeder Sportler tun», sagte sie beim TV-Sender France 2. Die Botschaft von Djokovic sei aber «militant, sehr politisch» gewesen und dürfe nicht wiederholt werden.

Fans nahmen die Botschaft des Superstars unterschiedlich auf. Während ihn seine Fans, vor allem aus seiner Heimat, feierten, kritisierten andere Tennis-Fans den 36-Jährigen scharf und forderten die Disqualifikation des Serben. Auch bei Leserinnen und Lesern kommt Djokovics Botschaft nicht gut an. «Der gehört ausgeschlossen. Unglaublich, was der sich erlaubt» und «Disqualifikation!», kommentieren User Balosh und Prediger. «Irgendwo hats Grenzen», so auch User proliv. Für mehrere Leserinnen und Leser kommt die Nachricht nicht überraschend: «Wieder einmal eine unüberlegte Aussage von ihm, es nicht das erste Mal. Nichts sagen wäre wieder besser gewesen», schreibt Kelda.