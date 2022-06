Wimbledon : Djokovic locker eine Runde weiter – French-Open-Finalist Ruud draussen

Novak Djokovic lässt seinem Gegner in der zweiten Runde keine Chance. Zwei grosse Namen verabschieden sich jedoch vorzeitig.

Der 20-malige Grand-Slam-Turniersieger Novak Djokovic hat locker die dritte Runde beim Rasen-Klassiker in Wimbledon erreicht. Der an Nummer eins gesetzte Serbe gewann am Mittwoch in zwei Stunden 6:1, 6:4, 6:2 gegen den Australier Thanasi Kokkinakis und hatte dabei deutlich weniger Mühe als beim 4-Satz-Erfolg über den Südkoreaner Kwon Soon Woo zum Auftakt. Djokovic trifft nun auf seinen Landsmann Miomir Kecmanovic.