Viersatz-Sieg in Startrunde - Djokovic muss in Wimbledon gegen die Weltnummer 253 einen Satz abgeben

Novak Djokovic kann in der ersten Runde in London eine Bruchlandung verhindern.

Novak Djokovic schlägt in der ersten Runde von Wimbledon den Briten Jack Draper (ATP 253).

Gleich zweimal landete Novak Djokovic im ersten Satz auf dem Hosenboden, einen sensationellen Erstrunden-Ausrutscher auf dem feuchten Wimbledon-Rasen vermied der Top-Favorit aber noch souverän. Auf der Jagd nach dem 20. Grand-Slam-Titel siegte der Serbe am verregneten Auftakttag in London 4:6, 6:1, 6:2, 6:2 gegen den Briten Jack Draper. Der 19 Jahre alte Linkshänder ist nur die Nummer 253 der Welt und war dank einer Wildcard dabei. Djokovic konnte am Montag zunächst etliche Chancen nicht nutzen, setzte sich aber nach exakt zwei Stunden und einer weiteren unsanften Landung durch.