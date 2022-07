Wimbledon-Final: Djokovic startet mit Doppelfehler und kassiert Buh-Rufe vom Publikum

Kaum zu glauben, aber im Head to Head führt Kyrgios gegen Djokovic mit 2:0. Dabei gab der Australier in den beiden bisherigen Direktduellen (jeweils 2017 in Indians Wells und Acapulco) nicht einmal einen Satz ab. In der Favoritenrolle ist Kyrgios deswegen natürlich trotzdem noch lange nicht, was auch die Buchmacher so sehen. Bei einem grossen Schweizer Wettanbieter gibt es für einen Sieg des Australiers fast das Vierfache des Einsatzes zurück. Auf Djokovic liegt die Quote bloss bei 1.27.