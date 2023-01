Australian Open: Djokovic oder Tsitsipas – wer gewinnt den Traumfinal?

Dass in der Öffentlichkeit andere Schlussfolgerungen aus dem Vorfall mit einer pro-russischen Zuschauer-Gruppe gezogen würden, sei «bedauerlich», erklärte Tiley. Er kenne Srdjan Djokovic persönlich und wisse, dass es keine Absicht und die Familie wegen der Sache «am Boden zerstört» gewesen sei.

Ein Video im Internet nach dem Viertelfinalsieg von Djokovic am vergangenen Mittwoch gegen den Russen Andrej Rubljow hatte für Aufsehen gesorgt. In dem war zu sehen, wie der Vater des serbischen Tennisstars im Melbourne Park hinter einer russischen Flagge mit einem Porträt von Russlands Präsident Wladimir Putin posiert. Neben ihm steht ein Mann mit einem T-Shirt mit dem Zeichen «Z», das als Symbol der Unterstützung Russlands einschliesslich der Invasion in der Ukraine gilt.