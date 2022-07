Wimbledon : Djokovic problemlos im Achtelfinal – nun wartet ein Überraschungsmann

Novak Djokovic hat sich ohne Probleme für den Achtelfinal des Gran-Slam-Turniers von Wimbledon qualifiziert. Dort bekommt er es mit dem formstarken Niederländer Tim van Rijthoven zu tun.

Der 20-malige Grand-Slam-Turniersieger Novak Djokovic wird seiner Favoritenrolle beim Rasen-Klassiker in Wimbledon weiter gerecht und hat locker den Achtelfinal erreicht. Der an Nummer eins gesetzte Serbe bezwang am Freitag in 1:52 Stunden seinen Landsmann Miomir Kecmanovic 6:0, 6:3, 6:4 und trifft nun auf Tim van Rijthoven (ATP 104).