Nun ja, es begann am Freitag damit, dass Djokovic beim Turnier in Wien sang- und klanglos scheiterte – an einem Lucky Loser, das hatte es noch nie gegeben in seiner Karriere. Djokovic verlor nicht etwa knapp, sondern 2:6, 1:6. Statistisch gesehen eine der deutlichsten Niederlagen seiner Karriere. Und was sagte der Djoker zu seiner Pleite in der folgenden Pressekonferenz? «Ich komme mit dem Ergebnis gut klar und schaue nach vorn. Ich bin hergekommen, um den Platz an der Weltranglistenspitze zum Ende des Jahres zu fixieren (dafür reichten zwei Siege, Red.), das habe ich auch geschafft. Ich habe erreicht, wofür ich hergekommen bin.»