Trotz Coronavirus

Djokovic rechtfertigt seinen Impf-Boykott

Im Kampf gegen das Coronavirus hat der Weltranglisten-Erste für Wirbel gesorgt. Der 32-Jährige outete sich als Impf-Gegner. Nun begründet er seine kontroversen Aussagen.

Vor einer Woche erklärte Novak Djokovic in einem Live-Video auf Social Media: «Ich persönlich bin gegen Impfungen.» Daran hat sich auch in Zeiten der Corona-Krise nichts geändert. Auch eine Impfung gegen die Lungenkrankheit lehnt der Serbe ab.

Was für den Körper am besten ist

Er sei offen und werde weiter an diesem Thema dranbleiben. «Aber ich will die Möglichkeit haben, das zu tun, was für meinen Körper am besten ist», sagte Djokovic.