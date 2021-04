Niederlage gegen Karazew - Djokovic scheitert beim Heimturnier in Belgrad im Halbfinal 

Kein Happy End für Novak Djokovic bei seinem Heimturnier in Belgrad. Der Serbe scheitert im Halbfinal am Russen Aslan Karazew in drei Sätzen mit 5:7, 6:4 und 4:6. Im Halbfinal der Australian Open zog Karazew noch den Kürzeren und scheiterte am Djoker der später den Titel gewann. Karazew trifft im Final entweder auf Daniel Taro oder Matteo Berrettini