Monte Carlo: Novak Djokovic gewinnt in zwei Sätzen gegen Ivan Gakhov

Novak Djokovic gewinnt in der ersten Runde des ATP-Turniers in Monaco gegen Iwan Gachow in zwei Sätzen.

In Monte Carlo findet derzeit das ATP-1000-Turnier statt. Am Ostermontag schaffte es Stan Wawrinka (ATP 88) dank eines Erfolgs gegen Tallon Griekspoor (ATP 35) in die zweite Runde. In dieser wartet nun Taylor Fritz (ATP 10) auf den 38-Jährigen. Am Dienstag siegte dann auch Novak Djokovic (ATP 1) gegen den Qualifikanten Iwan Gachow (ATP 198) in zwei Sätzen 7:6 (7:5), 6:2.