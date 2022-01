Tennisstar in Australien – Hat Djokovic mit diesem Kreuz im Einreise-Formular gelogen?

Noch am 31. Dezember trainiert Novak Djokovic in Spanien, bevor er am 6. Januar nach Australien reiste. Aber von Belgrad aus.

«Happy New Year» – wünscht die Soto Academy in Marbella inklusive Djokovic am ersten Januar.

Federal Circuit and Family Court of Australia.

Falsche Angaben auf dem Einreiseformular können schwere Konsequenzen nach sich ziehen. Was das für Novak Djokovic und seine Teilnahme an dem Australian Open heisst, ist noch unklar.

«Sind Sie in den zwei Wochen vor Ihrer Einreise nach Australien gereist oder haben vor zu reisen?» Novak Djokovic (34) kreuzte bei seiner Einreise nach Australien die Antwort Nein an. Das stimmt aber nicht. Trainiert hatte Djokovic Ende Dezember in Marbella in Spanien, nach Australien abgereist ist er aber von Belgrad aus.