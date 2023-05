Vegane Ernährung: Novak Djokovic und Lewis Hamilton schwören darauf.

Auch Novak Djokovic führt seine Leistungen unter anderem auf seine Ernährung zurück. Und er fügt an: «Das Schlachten von Tieren und die Landwirtschaft haben natürlich auch einen grossen Einfluss auf den Klimawandel.»

Was haben der Tennisstar Novak Djokovic, der Formel-1-Profi Lewis Hamilton und der Ultrarunner Scott Jurek gemeinsam? Sie alle ernähren sich vorwiegend vegan.

Immer mehr Spitzen- und Profisportler setzen auf eine vermehrt pflanzliche Ernährung. Ihre Beweggründe sind vielseitig. Djokovic nennt Nahrungsmittelunverträglichkeiten als Auslöser und Lewis Hamilton die Missstände in der Fleischindustrie. «Es geht nur darum, seine Denkweise zu ändern», sagt der Formel-1-Fahrer. «Von klein auf wird uns beigebracht, was man essen sollte und was nicht.»