Novak Djokovic verlangt vergeblich persönlichen Koch im Quarantäne-Hotel

«Hotel wie ein Gefängnis»

Im selben Hotel wie Djokovic war auch die tschechische Tennisspielerin Renata Voracova untergebracht. Die 38-Jährige klagte nun gegenüber der Prager Zeitung «MF Dnes» über die unhaltbaren Zustände an dem Ort, an dem sie sich wie der Serbe ebenfalls in Isolation befand.

«Tennis ist momentan das Letzte, woran Novak denkt»

Ob Djokovic doch noch eine Einreisebewilligung bekommt und beim ersten Major-Turnier des Jahres antreten wird, entscheidet sich wohl Anfang nächster Woche. Am Montag um 10.00 Uhr Ortszeit (Sonntag, 24 Uhr Schweizer Zeit) ist in Melbourne die Gerichtsverhandlung angesetzt, die darüber entscheidet, ob er heimreisen muss oder in Down Under bleiben kann. Am Samstag wurde zudem bekannt, dass die gesamte Anhörung weltweit verfolgt werden kann. So zumindest steht es auf der offiziellen Seite des Gerichts in Melbourne – samt Link zum Stream .