Medwedew ab Montag an ATP-Spitze : Djokovic verliert gegen Qualifikanten und muss die Nummer 1 abgeben

Tennis-Sensation in Dubai: Superstar Novak Djokovic scheitert im Viertelfinal des ATP-Turniers am tschechischen Qualifikanten Jiri Vesely und wird damit am Montag von Daniil Medwedew als Nummer eins abgelöst.