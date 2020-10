Für die serbische Weltnummer 1 war es nach der Final-Niederlage in Paris gegen Rafael Nadal erst das zweite Mal in diesem Jahr das er als sportlicher Verlierer den Platz verlässt-

Novak Djokovic verliert im Viertelfinal am Hallenturnier von Wien überraschend gegen den Italiener Lorenzo Sonego. 6:2, 6:1 hiess am Ende das deutliche Resultat zu Gunsten des 25-jährigen Italieners. Für Djokovic, die aktuelle Weltnummer 1, ist es erst die zweite sportliche Niederlage in diesem Jahr. Vor rund drei Wochen hatte er in Paris den French-Open-Final gegen Rafael Nadal in drei Sätzen verloren.