Ganz Griechenland schaut heute nach Paris, wo Stefanos Tsitsipas Sport-Geschichte schreiben könnte. Als erster Grieche überhaupt steht der 22-Jährige in einem Grand-Slam-Final und könnte heute mit einem Sieg gegen die Weltnummer 1 den grössten Erfolg in seiner Karriere feiern. Tsitsipas unterlag Djokovic erst im Vorjahr in Roland Garros in einem epischen 5-Satz-Krimi im Halbfinal. Folgt heute die Revanche?