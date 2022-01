Visum bei Einreise annulliert : «Djokovic wird nicht gefangen gehalten»

Die australische Innenministerin widerspricht den Anschuldigungen von Novak Djokovics Vater, der sagt, sein Sohn befinde sich in australischer Gefangenschaft.

Darum gehts Novak Djokovic sitzt derzeit in Melbourne in einem Hotel fest.

Sein Visum wurde annulliert. Seine Anwälte gingen dagegen vor – am Montag soll der Entscheid fallen.

Djokovics Vater schimpft unterdessen auf die australische Regierung.

Die wiederum widerspricht dem Serben vehement.

Australiens Regierung hat dem Vorwurf von Novak Djokovics Vater Srdjan Djokovic widersprochen, der Tennis-Star sei nach seiner Landung in Melbourne wie «im Gefängnis» eingesperrt worden. «Herr Djokovic wird nicht in Australien gefangen gehalten, er kann jederzeit gehen, und der Grenzschutz wäre dabei behilflich», sagte Innenministerin Karen Andrews dem Sender ABC News am Freitag. Bereits zuvor hatte sie das Vorgehen der Behörden verteidigt und dem TV-Kanal Seven Network gesagt, der serbische Tennisprofi habe es versäumt, die richtigen Informationen für seine Einreise nach Australien bereitzustellen: «Sie werden von jedem verlangt, der in das Land einreist. Wenn diese Informationen nicht bereitgestellt werden können, sind die Einreisebestimmungen für Australien nicht erfüllt.»

Djokovic will bei den Australian Open spielen, die am 17. Januar beginnen. Weil er offenkundig ungeimpft ist, vor der Einreise aber normalerweise ein Impfnachweis verlangt wird, erwirkte der 34-Jährige eine – höchst umstrittene – medizinische Ausnahmegenehmigung. Mit dieser landete er am späten Mittwochabend (Ortszeit) in Melbourne. Der Grenzschutz sah die Einreiseregeln jedoch nicht erfüllt, so dass Djokovic zwei Nächte in einem Hotel für Ausreisepflichtige verbringen musste, in dem auch abgelehnte Asylbewerber untergebracht sind. Djokovic hat dagegen geklagt. Ein Gericht in Melbourne will am Montag eine Entscheidung fällen.

Der Tennisspieler wollte ohne Impfnachweis mit einer Ausnahmebewilligung nach Australien einreisen. Premierminister Scott Morrison steht hinter dem Entscheid.

Djokovic befinde sich in Australien «im Gefängnis», wetterte sein Vater Srdjan am Donnerstag in einer Pressekonferenz in Belgrad, in der er seinen Sohn zum «Freiheitskämpfer» stilisierte. Auch Serbiens Staatspräsident Aleksandar Vucic empörte sich über «die Schikanierung des besten Tennisspielers der Welt», Regierungschefin Ana Brnabić unterstellte den australischen Behörden politische Gründe für deren Umgang mit Djokovic. Das serbische Aussenministerium bat am Donnerstag gar den australischen Botschafter in Belgrad zum Gespräch wegen des «unangemessenen und unmenschlichen Umgangs» mit Djokovic.

Unterdessen gehen die Proteste – wie schon tags zuvor in Melbourne – um die drohende Abschiebung weiter. Bei einer Demonstration in Belgrad schwenkten zahlreiche Teilnehmer serbische Flaggen oder trugen Banner, unter anderem mit der Aufschrift: «Sie haben Angst vor dem Besten, stoppt den Corona-Faschismus».

