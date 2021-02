Fans müssen Stadion mitten im Spiel verlassen : Djokovic zittert sich in den Achtelfinal

Novak Djokovic kämpft sich mit viel Mühe in den Achtelfinal des Australian Open. Dabei müssen die Zuschauer mitten im Spiel das Stadion verlassen.

Nach einem Match über fünf Sätze hat der Weltranglisten-Erste und Titelverteidiger Novak Djokovic beim Australian Open das Achtelfinale erreicht. Gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz setzte sich der 33 Jahre alte Tennisprofi aus Serbien am Freitag 7:6 (7:1), 6:4, 3:6, 4:6, 6:2 durch.

Djokovic trifft bei dem Grand-Slam-Turnier in Melbourne jetzt auf den an Nummer 14 gesetzten Kanadier Milos Raonic. Im Viertelfinale könnte es zum Duell mit Alexander Zverev kommen.

Fans müssen Stadion verlassen

Wegen des fünftägigen Lockdowns in Melbourne wurde die Partie zwischenzeitlich unterbrochen . Um 23.30 Uhr Ortszeit mussten am Freitagabend alle Zuschauer die Rod-Laver-Arena verlassen. Zu diesem Zeitpunkt stand es 7:6 (7:1), 6:4, 3:6, 2:3 aus Djokovics Sicht. Weil für Melbourne wegen des Corona-Ausbruchs in einem Flughafen-Hotel ein erneuter Lockdown verhängt worden war, geht das erste Grand-Slam-Turnier der Saison vorerst ohne Zuschauer weiter.