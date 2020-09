Novak Djokovics fataler Wutausbruch in New York.

Emotionen gehören im Sport dazu. Bei den Athleten sowie bei den Zuschauern. Letztere hat es an den US Open in New York wegen Corona keine. Spieler schon. Wenn sie aus sportlicher Sicht noch dabei sind. Djokovic ist das nicht mehr, nachdem er sich am Sonntagabend selbst aus dem Turnier bugsierte. Für seinen unverschuldeten Ballschuss an eine Linienrichterin wurde die Weltnummer 1 disqualifiziert.