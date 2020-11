Das Duell gegen YB am Samstag wird er wohl verpassen.

Djordje Nikolic befindet sich in Quarantäne.

Djordje Nikolic ist während seinem Aufenthalt bei der serbischen Nationalmannschaft positiv auf Covid-19 getestet worden. Der FCB-Goalie begab sich umgehend in Isolation. Am Donnerstag wird er in Serbien erneut getestet.