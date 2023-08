Emmen: Neues DNA-Gesetz könnte Vergewaltiger überführen

Im Juli 2015 wurde eine junge Frau vom Velo gezerrt und in einem Waldstreifen in Emmen vergewaltigt. Seither ist die Frau querschnittsgelähmt.

Am 1. August trat in der Schweiz das revidierte DNA-Profil-Gesetz in Kraft.

Eine junge Frau wurde in Emmen am Dienstagabend des 21. Juli 2015 von einem Unbekannten vom Velo gerissen und in einem Waldstreifen an der Reuss vergewaltigt. Die damals 26-Jährige erlitt schwere Verletzungen und ist seither gelähmt. Bis heute konnte der Täter nicht gefunden und zur Rechenschaft gezogen werden.