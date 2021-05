Wolfsriss in Schwyz? - DNA-Probe soll Wolfriss bestätigen

Im Gebiet Spitz in der Gemeinde Vorderthal SZ wurde am Montag ein Schaf gerissen. Der Wildhüter dort geht davon aus, dass es ein Wolf gewesen sei. Den Grund, bei diesem Fall von einem Wolf als Ursache auszugehen, kennt Manuel Wyss, Abteilungsleiter Jagd im Umweltdepartement Schwyz. Er sagt auf Anfrage von 20 Minuten: «Erstens, es war ein grosses Schaf. Ausserdem konnte der Wildhüter rein vom Rissbild her darauf schliessen, dass es sich um einen mutmasslichen Wolfsriss handelt, denn der Magendarm-Trakt wurde gefressen.» Dies deute auf ein hundeartiges Tier hin. Wyss erklärt weiter: «Ein Luchs zum Beispiel würde diesen nicht essen, sondern zur Seite schieben und liegen lassen.»

Letztes Jahr schon Wolfsrisse

Als weiteren Grund nennt Wyss die sich wiederholenden Vorkommnisse, denn «letztes Jahr hatten wir im Wägital und in der March Risse durch den Wolf M 107. Deshalb könnte es dieser Wolf gewesen sein.» Der genaue Täter bleibt noch unklar. Von einem Rudel geht man noch nicht aus: «Aufgrund der Rudelbildung im Kanton Glarus (Mürtschen-Rudel) gehen wir davon aus, dass früher oder später Tiere abwandern und den Kanton Schwyz durchstreifen werden». Dies wäre allerdings erst in ein paar Jahren der Fall, so Wyss: «Wir rechnen damit, dass es in drei bis fünf Jahren zu ortsansässigen Wolfsvorkommen im Kanton Schwyz kommt.» Welches Tier es nun genau war, ist Bestandteil der Untersuchung.» Dies sei auch der Grund, wieso DNA-Proben am Schaf genommen und ins Labor geschickt wurden.