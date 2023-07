Wigoltingen: Restaurant von Vandalen Betroffen – Mann (41) beschuldigt

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Thurgau zu den Schmierereien an der «Taverne zum Schäfli» führten zu einem 41-jährigen Schweizer.

Die «Taverne zum Schäfli» in Wigoltingen TG wurde von Vandalen heimgesucht.

In der Nacht vom 12. auf den 13. April wurde das Restaurant «Taverne zum Schäfli» in Wigoltingen TG mit Farbe verschmiert. Zwei Wochen später, in der Nacht vom 26. auf den 27. April, wurde beim selben Restaurant ein Feuer gelegt, das jedoch von selbst wieder erlosch. Zudem wurden mehrere Fenster beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken.