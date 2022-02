20 Minuten-Produktion : DO YOU REMEMBER ME?

Ein Dokumentarfilm von Désirée Pomper, Helena Müller und Murat Temel

20min/ Celia Nogler/ Sofie Erhardt

DER FILM

Der Film «Do you remember me?» dokumentiert die Geschichte von Sara Aduse, die als Siebenjährige in Äthiopien beschnitten wurde. Als junge Erwachsene beschliesst die Zürcherin, ihre Beschneiderin aufzusuchen um ihren inneren Frieden zu finden. Während ihrer Reise deckt Sara auf, dass in Äthiopien – trotz staatlichem Verbot – noch immer Mädchen beschnitten werden. Sara beschliesst mittels Aufklärungsarbeit gegen die Mädchenbeschneidung anzukämpfen. »Do you remember me?« ist ein Dokumentarfilm über Menschenrechte. Aber auch ein Film über Schmerz und Vertrauensverlust sowie Vergebung und Achtsamkeit.

AB 31. MÄRZ IM KINO

TRAILER

GALERIE

1 / 17 Der Dokumentarfilm «Do you remember me?» handelt von Sara Aduse, die in Äthiopien ihre Beschneiderin sucht. 20min/Désirée Pomper Das Ereignis hat die junge Zürcherin traumatisiert. Screenshot «Do you remember me?» Viele Jahre fühlte sich Sara traurig und einsam. 20min/Désirée Pomper

DIE FILMCREW

1 / 8 Die Filmemacher*innen Helena Müller (l), Murat Temel und Désirée Pomper mit Sara Aduse. 20min/Michael Scherrer Die 20 Minuten-Filmcrew während den Dreharbeiten in Äthiopien. Murat Temel/ 20 Minuten Désirée Pomper ist stv. Chefredaktorin bei 20 Minuten und Co-Produzentin von «Do you remember me?». Die Journalistin und Filmemacherin hat Internationale Beziehungen in Genf studiert. 20min/Michael Scherrer

NOMINATIONEN

Nominiert für den Preis «Opera Prima» an den 57. Solothurner Filmtagen

Nominiert für die Impact Days des Internationalen Filmfestival und Forum für Menschenrechte FIFDH in Genf

Nominiert für das Socially Relevant Film Festival New York

Nomi niert für das Vancouver International Women in Film Festival

Nominiert für das Berlin Indie Film Festival in der Kategorie Best Documentary

EMPFOHLEN VON

Unicef Schweiz und Liechtenstein

Stiftung Menschen für Menschen – Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe Switzerland

Right to Play

CREDITS