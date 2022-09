Isjum, Ukraine : Doch kein Massengrab? – Leichenfund im Wald wird untersucht

Nummern statt Namen – die ukrainischen Behörden finden zahlreiche Gräber in befreiten Gebieten der Ostukraine. Wie die Menschen zu Tode kamen, ist umstritten.

1 / 8 In einem Wald nahe der ukrainischen Stadt Isjum wurden Gräber mit 400 bis 450 Leichen gefunden. AFP Die Umstände deren Tode sind jedoch noch unklar. AFP Präsident Selenski und sein Berater sprachen von «Terror, Gewalt, Folter und Massenmorden». AFP

Darum gehts In der Nähe der Stadt Isjum wurden Gräber mit 400 bis 450 Toten gefunden.

Während einige von Massenmorden und Folter ausgehen, sagen andere, sie seien beim Beschuss der Stadt umgekommen.

Die Toten sollen nun exhumiert, untersucht und identifiziert werden.

In der zurückeroberten ostukrainischen Kleinstadt Isjum sind mehr als 400 Leichen gefunden worden. Seit der ukrainische Präsident Selenski am Donnerstag von der Entdeckung eines «Massengrabs» dort berichtet hat, überschlagen sich die Meldungen mit Details zu den Funden und Spekulationen darüber, was dort passiert ist.

Was ist über die Gräber bekannt?

Die Gräber wurden in einem Waldstück ausserhalb der Stadt Isjum gefunden und Berichten zufolge befinden sich darin 400 bis 450 Tote. In den meisten Gräbern sei nur eine Leiche, in manchen jedoch auch zwei oder drei, wie der ukrainische Regierungsbeauftragte für Vermisstensuche Oleh Kotenko sagte. Bis jetzt wurde ein Massengrab mit bis zu 25 Soldaten entdeckt.

An was sind die Menschen gestorben?

In diesem Punkt gibt es die meisten Uneinigkeiten. Selenski verglich Isjum am Donnerstag mit den Städten Butscha und Mariupol, die zu Symbolen für die Gräuel der russischen Invasion in der Ukraine geworden sind. Auch sein Berater Mychailo Podoljak sprach von Monaten voller «Terror, Gewalt, Folter und Massenmorden». Dem Internetsender Hromadske zufolge waren bei drei von 40 exhumierten Leichen die Hände gefesselt.

Unter den Toten einer Begräbnisstätte in der ukrainischen Stadt Isjum sind nach Angaben von Selenski auch Opfer von Folter. Einigen seien Knochen gebrochen worden, andere hätten einen Strick um den Hals gehabt, sagte Selenski am Freitag. Bei den Getöteten handle es sich um Zivilisten und Soldaten. Auch der Leiter der Staatsanwaltschaft von Charkiw, Oleksandr Filtschakow, sprach von Folterspuren an den Leichen.

Oleh Kotenko, Verantwortlicher für die Vermisstensuche, sieht das jedoch anders. «Die Mehrzahl starb unter Beschuss, wir haben das den Daten nach bereits verstanden: Die Menschen kamen um, als sie (russische Truppen) die Stadt mit Artillerie beschossen», sagte er am Freitag. «Viele Menschen sind an Hunger gestorben», fügte er hinzu. «Dieser Teil der Stadt war abgeschnitten, es gab keine Versorgungsmöglichkeiten.» Die Bestatter hätten zum Teil nicht gewusst, wer die vielen Toten seien. Deshalb stünden auf einigen Kreuzen nur Nummern.

Kann man von Massengräbern sprechen?

Bei den in Ijsum gefundenen Gräbern handle es sich nicht, wie zunächst angenommen, um ein Massengrab, sondern um viele Einzelgräber: «Ich möchte das nicht Butscha nennen – hier wurden die Menschen, sagen wir mal, zivilisierter beigesetzt», sagte Oleh Kotenko.

Wie geht es weiter?

Laut Kotenko bemühen sich die Behörden, ein Register mit den Fundorten der Leichen zu finden. Sie sollen exhumiert und identifiziert werden. Ausserdem will das Untersuchungsteam des UN-Menschenrechtsbüros Isjum so schnell wie möglich aufsuchen, wie eine Sprecherin in Genf sagte. Der Fund sei schockierend und die Todesursache jedes einzelnen Verstorbenen müsse untersucht werden.

