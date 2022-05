Kein Russland GP: Doch kein neuer Rekord – Formel 1 verkürzt die Saison

Kein Ersatz für Russland : Doch kein neuer Rekord – Formel 1 verkürzt die Saison

Nach der Absage des Russland-Rennens wird es keinen Nachrücker geben. Das heisst: Im Jahr 2022 absolvieren die Formel-1-Stars insgesamt 22 Rennen.

Die Formel 1 verzichtet endgültig auf einen Ersatz für das gestrichene Russland-Rennen. Der WM-Kalender für die laufende Saison werde damit auf 22 Grands Prix reduziert, teilte die Rennserie am Mittwoch mit. Ursprünglich war das Gastspiel in Sotschi für den 23. September vorgesehen. Wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine sagte die Formel 1 das Rennen jedoch ab und kündigte auch den bereits geschlossenen Vertrag mit St. Petersburg für die nächsten Jahre.

Mit der Entscheidung fällt auch der Rekord von 23 Grands Prix in einer Saison aus. Zwischen dem Auftritt im italienischen Monza am 9. September und dem Nachtrennen in Singapur am 30. September macht die Formel 1 nun drei Wochen Pause.