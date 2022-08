Beinwil am See AG: Dodge-Fahrer (60) rammt Hydranten und stürzt Böschung hinunter – tot

Ein 60-jähriger Autofahrer ist am Montagmorgen in Beinwil am See von der Strasse abgekommen.

Bei einem Verkehrsunfall in Beinwil am See AG ist ein Mann (60) ums Leben gekommen.

Gegen 5.30 Uhr war am Montagmorgen ein 60-jähriger Autofahrer mit einem Dodge Durango unterwegs auf der Luzernerstrasse in Beinwil am See. Bei der Fahrt in Richtung Mosen geriet der Fahrer beim Ausgang des Dorfes auf die Gegenfahrbahn und kam von der Strasse ab. Das Auto prallte gegen einen Hydranten sowie eine Strassenlampe und stürzte eine Böschung hinunter, teilte die Kantonspolizei Aargau mit. Das Auto kam stark beschädigt auf einer Wiese zum Stillstand.