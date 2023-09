«Sing meinen Song»: Diese Musikgrössen nehmen auf dem Sofa Platz

Der Basler Schlagersänger Vincent Gross hat sich in den letzten Jahren zu einer festen Grösse der Pop- Schlagerlandschaft in Deutschland, Österreich und der Schweiz entwickelt.

Im kommenden Frühjahr heisst es für sechs Musikgrössen wieder: Ab aufs Sofa! Die Schweizer Ausgabe von «Sing meinen Song» geht in die nächste Runde. Am TV-Branchenevent «Screen-up» hat der Sender nun die diesjährigen Stars bekannt gegeben, die auf der Ferieninsel Gran Canaria zusammenkommen, um dort über die emotionalen Hintergründe ihrer Werke auszupacken und die jeweiligen Songs der Kolleginnen und Kollegen neu zu interpretieren. Mit dabei sind Sänger Marc Sway (44), Newcomerin Cachita (24), Ausnahmetalent Nemo (24), Sängerin und Pianistin Eliane (33), Schlagersänger Vincent Gross (27) und der ESC-Star Marius Bear (30).

Zuschauerinnen und Zuschauer müssen sich aber auf eine Veränderung gefasst machen: Nach vier Jahren hat Sänger Seven (44) den Posten als Host weitergegeben. In der neuesten Ausgabe wird erstmals der Zürcher Reggae-Sänger Dodo (46) durch die Sendung führen. «Nachdem ich diese magische Stimmung auf dem legendären Sofa als Gast selbst miterleben durfte und dabei Seven beobachtet hatte, dachte ich, das möchte ich auch gern machen», meint der Musiker und erklärt seine Begeisterung für die TV-Show: «Mich fasziniert dieses Format seit jeher. Man lernt neue Seiten der Künstlerinnen und Künstler kennen und erfährt die Geschichten hinter den Songs – darauf freue ich mich besonders.»