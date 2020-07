Unterwegs in den Bergen

Dodo zeigt sein mobiles Container-Studio

Eigentlich wollte Dodo mit seinem Schiffscontainer auf dem Seeweg bis nach Südafrika reisen. Wegen Corona musste er umdisponieren. Wir haben den Reggae-Star in seinem neuen, mobilen Tonstudio besucht.

Die Koffer waren schon gepackt. Die Arbeiten am mobilen Musikstudio fast abgeschlossen. Der Platz auf dem Rheinschiff längst gebucht. Im Frühling hätte es losgehen sollen: Mit einem umgebauten Schiffscontainer – seinem «Ministry of Good Vibes», wie er es nennt – wollte Musiker und Produzent Dodo (43) den Rhein hinab an die Nordsee und von dort entlang der afrikanischen Westküste bis nach Kapstadt reisen. Ein Jahr wollte er sich dafür Zeit nehmen und unterwegs mit verschiedenen internationalen Künstlern Musik machen.