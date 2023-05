Zürich: «Döner geht vor» – Zeki witzelt über Obama-Absage von Yaël Meier

Während beide involvierten Personen den Witz in den Kommentaren weiterzogen, gab es auch Kritik an dem Scherz.

Heute Abend ist es so weit: Der ehemalige US-Präsident Barack Obama wird im Zürcher Hallenstadion vor teils sehr gut zahlendem Publikum einen Auftritt absolvieren. Was der 44. US-Präsident auf der Bühne genau zeigen oder sagen wird, ist noch gänzlich unklar. Moderiert wird die Sendung vom bekannten deutschen Moderator Klaas Heufer-Umlauf .

Nicht am Event teilnehmen wird die Schweizer Jungunternehmerin und Schauspielerin Yaël Meier. Dies gab die 22-Jährige am Freitagabend auf Linkedin bekannt. «Ich habe ein Treffen mit Barack Obama abgesagt» , beginnt der Post. Begründet wird die Absage mit ihrer fortgeschrittenen Schwangerschaft.

«Muss absagen, weil der Tag auf einen Dönerstag fällt»

Post spaltet die Linkedin-Community

Das fragten sich in der Folge auch Studierende der Universität, die auf Linkedin und Jodel ihren Auftritt als überheblich und inhaltlich flach kritisierten. «Als junge Frau in der Wirtschaft kann ich mir Bescheidenheit nicht leisten», konterte Meier. Als Frau müsse sie sich immer einmal mehr beweisen. Für Zeki gefundenes Fressen. Er schrieb: «Ich bin 32 und habe keinen Abschluss. Trotzdem habe ich noch nicht bei euch unterrichtet. Wie kann das sein?» Er bietet der Wirtschaftsuni eine Vorlesung zum Thema Social Media an. «In einer Welt, die sich so schnell dreht, hat Erfahrung sowieso immer weniger mit Alter zu tun», zitiert er schliesslich Yaël Meier. Dafür gibt es über 650 Likes und einen spitzen Kommentar von Meier: «Du kannst immer noch der Bachelor werden.»