Die Gen Z zeigt ihre Füsse nicht auf Social Media – wegen Fetischisten

Jedes Fussbild ist Geld wert. So zumindest die Meinung der Generation Z. Aufmerksamen Tiktok-Usern fällt auf, dass eine gewisse Abneigung gegen das öffentliche Zeigen von Füssen herrscht. So trendet der Hashtag «Dogs Out» (zu Deutsch: Hunde sind draussen) immer wieder. Doch um was für Hunde geht es hier? Um Zehen.