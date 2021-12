Konzerte abgesagt : Doja Cat positiv auf Corona getestet

Nachdem bereits einige Teammitglieder positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, hat es nun auch die Sängerin Doja Cat selbst erwischt.

1 / 3 Gesundheitlich sei sie «okay», aber ihr Stimmung sei am Boden: US-Sängerin Doja Cat. (7. Dezember 2021) Getty Images via AFP/Daniel Boczarski Sie und mehrere Teammitglieder wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Getty Images via AFP/Daniel Boczarski Die Rapperin musste mehrere Auftritte absagen. Getty Images via AFP/Jeff Schear

Darum gehts Die US-Sängerin Doja Cat musste mehrere Konzerte absagen, weil sie positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Sie sei traurig, weil sie auf Auftritte verzichten müsse, schreibt die Rapperin auf Instagram.

Doja Cat ist bei der nächsten Grammy-Gala Ende Januar für acht Trophäen nominiert.

US-Sängerin Doja Cat (26, «Planet Her») ist nach eigenen Angaben positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie müsse traurigerweise mitteilen, dass ihre weiteren Konzerte im Rahmen der iHeartRadio Jingle Ball Tour abgesagt werden, schrieb die Sängerin am Sonntag auf Instagram. Sie sei gesundheitlich «okay», aber ihre Stimmung sei am Boden, weil sie auf Auftritte in Philadelphia, Washington D.C., Atlanta und Miami verzichten müsse.

Bereits am Freitag hatte die Rapperin aus Vorsicht geplante Auftritte in New York und Boston abgesagt, nachdem einige Teammitglieder positiv getestet worden waren. Doja Cat ist bei der nächsten Grammy-Gala Ende Januar für acht Trophäen nominiert.

An der Jingle Ball Tour des US-Radiosenders iHeartRadio im Dezember nehmen traditionell bekannte Künstler teil. In dieser Saison standen Musiker wie Ed Sheeran, Dua Lipa, Jonas Brothers, Lil Nas X und Megan Thee Stallion in mehreren US-Metropolen auf dem Programm.

