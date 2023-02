Kantonsarzt in Solothurn: «Doktor Pump» im Visier der Behörden – hat Samuel Iff Doping verschrieben?

Kantonsarzt in Solothurn : Samuel Iff aka «Dr. Pump» – im Visier der Behörden wegen illegalem Doping?

In der Bodybuildingszene war er als «Doktor Pump» bekannt. Die Rede ist von dem 44-jährigen Samuel Iff. Er ist der neu gewählte Kantonsarzt von Solothurn. In seinem Bewerbungsprozess soll er Sachverhalte verschwiegen haben. Iff selbst zeigt sich in den sozialen Medien oft beim «Pumpen». Ausserhalb des Gyms legte der Arzt eine Bilderbuchkarriere hin. Wie die Zeitungen von Tamedia schreiben, war er Assistenzarzt auf verschiedenen Fachgebieten, klinischer Epidemiologe an der Universität Bern und jahrelang Arbeitsmediziner beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco).