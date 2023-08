Doktor Sex: Finn hat beim Sex mit seiner Freundin Schmerzen

Antwort von Doktor Sex

Bevor wir loslegen: Schmerzen an und in den Geschlechtsorganen sowie alle Auffälligkeiten, die mit den Nieren und dem Wasserlassen zu tun haben, gehören ins Fachgebiet der bzw. des Urologen. Was du beschreibst, kann sehr wohl organische Ursachen haben. Es macht daher Sinn, dich vom Hausarzt noch zu einer spezifischeren Untersuchung überweisen zu lassen.