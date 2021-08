Professorin distanzierte sich von ihm : HSG lässt Doktorand nach kritischen China-Tweets fallen

Der China-Kenner Oliver Gerber kann laut der «NZZ» aufgrund seiner privaten Twitter-Aktivitäten nicht weiter an der Uni St. Gallen studieren. Seine Professorin wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben.

Darum gehts Ein Doktorand verlor seine Betreuung an der Uni St. Gallen, nachdem seine Professorin Sanktionen aus China gegen sich befürchtet hatte.

Der Student hatte zuvor chinakritische Inhalte getwittert.

Die Uni beharrt darauf, der Doktorand habe sein Studium selbst abgebrochen.

Doktorand Oliver Gerber – der Name wurde von der «Neuen Zürcher Zeitung» (Bezahlartikel) geändert – fiel im März 2020 aus allen Wolken, als ihm seine Doktorats-Betreuerin der Uni St. Gallen mitteilte, sie könne nicht weiter mit ihm zusammenarbeiten. Es «bestehe kein Betreuungsverhältnis mit ihm» und sie wünsche ihm viel Glück mit seinem «chinesischen Studium». Am Tag nach dem Erhalt des Mails hatte er keinen Zugang mehr zu seinem Mailaccount an der Uni: Laut der IT existierte dieser gar nicht.

Zwei Tage zuvor hatte die Professorin Gerber in einem dringenden Mail mitgeteilt, sie habe «aufgeregte Mails» aus China erhalten, die sich auf Gerbers Twitter-Account bezogen: Er habe auf der Plattform «neonazi-ähnliche Inhalte» verbreitet. Das sei auch für sie gefährlich, so die Professorin: «Am Ende kann sogar möglicherweise ich, wegen Ihnen kein Visum für China bekommen. Das geht entschieden zu weit und ich muss unser Betreuungsverhältnis beenden», schrieb sie dem Studenten. Er solle sich in seinen Tweets mässigen, da sie «keine Lust habe», wegen einem ihrer Doktoranden Ärger zu bekommen. Auf eine Nachfrage, ob sie die Tweets überhaupt gelesen habe und seine Aussage, sie sei offenbar «der immer aggressiveren Zensur» aus China auf den Leim gegangen, erhielt er keine Antwort mehr. Nach nur zehn Tagen löschte er seinen Account wieder.

Gerber hatte seinen Twitter-Account erst vor rund zehn Tagen eingerichtet, ihm folgten weniger als zehn Personen. Auf dem Mitteilungsdienst hatte er chinakritische Äusserungen gepostet, etwa, dass das Land mehr Wert auf die Vertuschung der Corona-Pandemie, als auf deren Bekämpfung lege. So würden «paranoide Feiglinge» handeln. In einem anderen Tweet hatte er eine Karikatur gepostet, die eine stereotyp asiatisch veränderte Figur zeigte. Wie Gerber sagt, hatte er dies aus politischen Gründen getan, doch die Zeichnung wurde von manchen Userinnen und Usern als rassistisch eingestuft.

War Abgang von der Uni freiwillig?

Gerber ist überzeugt, dass die Uni ihn wegen seiner Äusserungen hinausgeworfen hat. Dies dementiert die Hochschule: Der Doktorand habe selbst entschieden, nicht mehr dort zu studieren. In der Tat hatte Gerber zuvor ein Stipendium für drei Jahre für die chinesische Stadt Wuhan erhalten und ab Herbst 2018 auch dort studiert. Dabei stiess er wegen politisch heikler Forschungsthemen, etwa Umweltverschmutzung, auch auf Schwierigkeiten. Als er Ende 2019 für einen Familienbesuch zurück in die Schweiz flog, brach die Pandemie und damit der Lockdown über Wuhan aus. Um mit seiner chinesischen Freundin in Kontakt zu bleiben, eröffnete er ein Twitter-Konto.

Da Gerber nach Wuhan zurückkehren und weiter studieren wollte, hatte er sich an der Uni St. Gallen nicht mehr eingeschrieben. Dazu hatte ihm der Manager der Doktoratsprogramme des Instituts geraten, damit die Maximaldauer seines Studiums nicht auslaufe. Seine Betreuerin arbeitete aber weiterhin mit ihm zusammen – bis sie ein Mail erhielt. Auf Anfrage der «NZZ» gab die Professorin zu, es sei nur ein Mail gewesen, das ihr ein chinesischer Doktorand aus Kanada gesandt hatte. Wie Gerber glaubt, schüchterte dieses aber die Frau so stark ein, dass sie aus Sorge um die eigene Karriere nichts mehr mit ihm zu tun haben wollte. Gemäss der Uni-Leitung war die Zusammenarbeit der Frau mit Gerber nach dessen China-Aufenthalt allerdings nur «informell» und der Doktorand habe versucht, seine erneute Immatrikulation zu erzwingen. Die Uni St. Gallen hat rund fünfzehn Abkommen mit chinesischen Unis und ein eigenes «China Competence Center», das die Beziehungen zwischen den Ländern stärken soll.

Schliesslich gab Gerber seine Bemühungen auf, wieder immatrikuliert zu werden – obwohl er damit drei Jahre Forschungsarbeit in den Sand setzte. Denn es gab auch keinen anderen Betreuer in seinem Fachbereich. «Ich will mich nicht zensieren müssen – schon gar nicht in der Schweiz», sagt er im «NZZ»-Artikel. Mittlerweile habe er eine Stelle gefunden, die «nichts mit China zu tun habe».

