Franziska Giffey - Doktorarbeit abgeschrieben? Deutsche Ministerin tritt zurück

Berliner SPD hält an Giffey fest

SPD-Politikerin Franziska Giffey soll Spitzenkandidatin ihrer Partei zur Berliner Abgeordnetenhauswahl bleiben. Die Berliner SPD gehe «nun mit einer Spitzenkandidatin in den Wahlkampf, die sich mit ganzer Kraft auf ihre Herzenssache Berlin konzentriert», erklärte Co-Landesparteichef Raed Saleh am Mittwoch. Giffey habe mit ihrem Rücktritt «gezeigt, wie man Wort hält und damit höchste Ansprüche an politische Integrität definiert». (AFP)