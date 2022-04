«Fifa+» : Doku-Serie mit Akanji-Coiffeur – Fifa hat jetzt auch eine Streaming-Plattform

Livespiele, Video-Reportagen und jede Menge Archivmaterial: Das neu lancierte «Fifa+» gibt den Fans rund um den Globus exklusive Einblicke in die Welt des Fussballs.

Die Fifa bietet seit Dienstag eine neue Online-Plattform an.

Weltverband Fifa hat am Dienstag eine neue Online-Plattform lanciert.

Der Fussball-Weltverband hat eine umfangreiche Online-Plattform freigeschaltet. Auf Fifa+ können von diesem Dienstag an Interessierte allein bis Ende des Jahres über 40’000 Männer-, Frauen- und Jugendspiele aus den unterschiedlichsten Ligen und Wettbewerben aus 100 Ländern live sehen.

«Demokratisierung des Fussballs»

In der ersten Phase ist Fifa+ in englischer, französischer, spanischer und portugiesischer Sprache zu sehen. Weitere Sprachen sollen laut FIFA noch in diesem Jahr folgen. Das Angebot ist kostenfrei und soll laut FIFA ausgebaut werden.