Nicola Peltz gratuliert David Beckham mit Fummelpost auf Insta

«Letzte Nacht war unglaublich, herzlichen Glückwunsch», schreibt sie in die Caption – gerichtet an ihren Schwiegervater und Protagonisten der Doku, David Beckham.

Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham sorgen derzeit mit Fummel-Fotos für Kopfschütteln auf Instagram. So zeigt sich die 28-Jährige, wie sie ihr Bein um die Hüfte ihres Mannes legt, der wiederum ihren Hals küsst oder die Hand auf ihren Po legt. Ein weiteres Foto zeigt sie mit provokant auf den Badewannenrand aufgestelltem Bein, auf einem anderen streckt sie ihren Po in Richtung Kamera, legt die Hand darauf und spitzt die Lippen. Mit den Worten «Letzte Nacht war unglaublich, herzlichen Glückwunsch» widmete sie den Post zu allem auch noch ihrem Schwiegervater, David Beckham (48) – was unzählige Followerinnen und Follower irritiert.