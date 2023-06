Streamingstarts Juni 2023: Dokuserie beleuchtet die Landwirtschaft im Kampf gegen den Klimawandel

«Farm Rebellion»

Was bedeutet es, Landwirtschaft zu betreiben, die eine Zukunft hat? Auf dem Hof Gut&Bösel in Brandenburg feilen Tess Ward und ihr Partner Benedikt Bösel gemeinsam mit Helferinnen und Helfern an neuen Wegen. «Für mich ist die Landwirtschaft der mit Abstand grösste Hebel zum Lösen der grossen Probleme unserer Zeit», so Bösel.