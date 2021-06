Wegen Modelabel von Tochter Davina - Dolce & Gabbana geht rechtlich gegen die Geissens vor

So ging der Luxusbrand gegen das Patent der neuen Marke von Tochter Davina (18) vor. Ihr Modelabel heisst DG by Indigo Limited.

Mit den Geissens will das italienische Modehaus Dolce & Gabbana scheinbar nichts zu tun haben.

Sie liess die Marke DG by Indigo Limited anfangs Jahr bereits patentieren.

Wegen eines Justizirrtums wurde Reality-TV-Millionär Robert Geiss (57) im März vom spanischen Staat eingebuchtet . Nun kriegen es die Geissens erneut mit dem Gesetzt zu tun, diesmal aber wegen Tochter Davina Geiss (18). Der Grund dafür: Ihr vergangenen Monat lanciertes Modelabel DG by Indigo Limited.

«Entscheidung des Amtes steht noch aus»

Die Millionärstochter scheint sich bisher nicht von den Anwälten von Dolce & Gabbana beirren zu lassen und bietet unter dem Namen DG by Indigo Limited weiterhin Modeartikel an. So sei das Verfahren laut Birke Lösch, Rechtsanwältin der Geissens, noch hängig: «Das europäische Marken- und Patentamt prüft den Widerspruch von Dolce & Gabbana. Die Entscheidung des Amtes steht noch aus.»