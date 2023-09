Nescafé Dolce Gusto Neo: Nestlé lanciert neues Kaffeesystem

«Nestlé muss seine Dolce-Gusto-Kundschaft halten»

Herr Fernando, wer Neo-Kapseln nutzen will, muss eine neue Kaffeemaschine kaufen. Sind die Konsumentinnen und Konsumenten dazu bereit? Fernando: Es gibt immer Menschen, die eine neue Kaffeemaschine kaufen wollen, zum Beispiel für mehr Nachhaltigkeit, oder wegen neuer Funktionen. Einen Teil dieser Konsumenten hat Migros mit Coffee B aber schon abgeholt. Ich frage mich nun, ob Nestlé mit Neo die richtige Zielgruppe anspricht.

Auch Migros betont Nachhaltigkeit, wie kann sich Neo von Coffee B abheben?

Im Gegensatz zu Coffee B ist Dolce Gusto auf dem Schweizer Kaffeemarkt etabliert – das ist ein Vorteil. So weiss die Kundschaft, dass Neo auch in drei, vier Jahren noch unterstützt wird. Wichtig ist, dass der Kaffee gut und einfach machbar ist. Darum hat Nestlé mit Espresso so viel Erfolg.