Unsicherheit in den USA : Dollar fällt zum Franken so tief wie seit 2015 nicht mehr

Der Dollar ist zur Schweizer Währung auf unter 0,9 Franken gesunken. Grund dafür ist die Wahl in den USA.

1 / 1 Der Dollar ist gegenüber dem Franken deutlich gesunken. KEYSTONE

Der Dollar gibt am Freitag nach und ist zur Schweizer Währung bis auf 0,8994 Franken gesunken. Das ist der tiefste Stand seit Januar 2015, als die Schweizerische Nationalbank den Euro-Mindestkurs von 1,20 Franken aufgehoben hatte.

Händler sprechen von einer ausgeprägten Dollarschwäche. Die in unsicheren Zeiten gesuchte US-Währung gebe wegen der zunehmend höheren Wahrscheinlichkeit eines Siegs des Demokraten Joe Biden in der US-Präsidentschaftswahl nach. Allerdings droht weiterhin dann Ungemach, da Präsident Donald Trump sich in mehreren Staaten juristisch zur Wehr setzt. Letztlich könnte über den Wahlausgang das oberste Gericht, der Supreme Court, entscheiden.

Der Dollar, der am Vormittag noch deutlich über 0,90 notiert hatte, bröckelte im Verlauf zunehmend ab . Auch gegenüber dem Euro büsste der Dollar an Wert ein, aktuell kostet er 1,1871.

Die US-Wahlen sind aber nicht der einzige Grund für die aktuelle Dollarschwäche. Vielmehr belasten auch der massive Rückgang der Anleiherenditen und die sinkenden Inflationserwartungen, schreiben die Experten der Bank Valiant. Zudem dürfte ein US-Präsident Joe Biden mit seiner Fiskalpolitik mittel- bis langfristig auch eine Gefahr für den Dollar sein. «Alles in allem spricht gegenwärtig nichts für einen starken Greenback, da an den Aktienmärkten alle Probleme momentan beiseitegeschoben werden», so Valiant weiter.

Hat die SNB eingegriffen?

Dagegen hat die gestrige Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed keinen Einfluss auf das Geschehen. Wie erwartet nahm das Fed keine Veränderung an der Geldpolitik vor. Vielmehr bestätigte Fed-Chef Jerome Powell das Bekenntnis zu einer lockeren Geldpolitik. Die US-Notenbank werde die gesamte Palette an geldpolitischen Instrumenten einsetzen, wenn es nötig sei.

Dass der Franken auf der anderen Seite nicht noch mehr an Stärke gewonnen habe, dürfte an der Schweizerischen Nationalbank liegen, heisst es am Markt. Einmal mehr hatte Direktionsmitglied Andréa Maechler am Donnerstag auf die Notwendigkeit des Negativzins und auf die Bereitschaft der SNB, bei Bedarf am Devisenmarkt zu intervenieren, hingewiesen.