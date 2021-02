Es scheint, als hätten sich am Mittwochabend trotz Corona-Pandemie einige Zuschauer in den Zürcher Letzigrund verirrt. So liesse sich zumindest der äusserst passive Auftritt der FCZ-Defensive im Duell gegen Leader YB erklären.

So bestaunen Nathan, Omeragic und Co. in der 24. Minute aus nächster Nähe, wie sich Sandro Lauper auch in seinem zweiten Startelf-Einsatz nach fast zweijähriger Verletzungspause als Torschütze feiern lassen darf.

Und noch vor der Pause macht der Meister den Deckel drauf. Siebatcheu schnürt innert drei Minuten einen Doppelpack, zweimal zeichnet sich der überragende Elia als Vorlagengeber aus. Beide Male schaltet YB nach einem Ballverlust schnell um – zu schnell für den FCZ.

Dreierpack für Siebatcheu

Immerhin wehrt sich FCZ-Goalie Brecher gegen die sich anbahnende Klatsche. Nach einem Foul von Nathan an Elia lenkt der Zürcher Captain den fälligen Penalty von Ngamaleu über die Latte. Als kurze Zeit später Nsame-Stellvertreter Siebatcheu zum dritten Mal zuschlägt, ist Brecher machtlos.

Einziges Highlight aus Zürcher Sicht: Der Ehrentreffer durch den eingewechselten Domgjoni, der den Ball in der Schlussviertelstunde aus 20 Metern in den Winkel knallt.