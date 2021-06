Dominic Stricker schafft ersten Sieg gegen Top-20-Spieler

So steht er in Stuttgart im Viertelfinal.

Am ATP-Turnier in Stuttgart siegt er erstmals in seiner Karriere gegen einen Top-20-Spieler.

Was für eine grossartige Leistung von Dominic Stricker! Das 18-jährige Schweizer Tennis-Megatalent siegt am ATP-Turnier in Stuttgart gegen den Polen Hubert Hurkacz in zwei Sätzen mit 7:6 (7:5), 7:6 (7:5). Dank des Sieges steht Stricker nun im Viertelfinal.