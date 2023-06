Dominic Stricker: Rückenprobleme kurz vor Wimbledon – Sorge um Schweizer Tennishoffnung (20)

Was war passiert? Das wohl grösste Schweizer Tennis-Talent bei den Männern musste zuletzt beim Challengerturnier in Ilkley gegen David Goffin (ATP 124) wegen Rückenschmerzen Forfait geben. Am Montagabend hatte der 20-jährige Berner noch bis zum Spielunterbruch wegen Dunkelheit beim Stand von 5:7 und 3:1 aus seiner Sicht mitgespielt, ehe er tags darauf noch vor Wiederaufnahme der Partie das Handtuch warf.

Schon gegen Murray zwickte Strickers Rücken

Wenige Tage zuvor machte der Rücken Stricker auch bei der Partie gegen Andy Murray in Nottingham einen Strich durch die Rechnung. Offenbar hatte er sich einen Nerv im Rücken eingeklemmt und musste während der Partie gegen die frühere Weltnummer 1 zweimal von einem Physiotherapeuten auf dem Platz gepflegt werden. Der Linkshänder spielte die Partie danach zu Ende und unterlag dem Altstar dabei knapp mit 6:7, 5:7. Neben körperlichen Schmerzen und der Niederlage gab es für Stricker zumindest lobende Worte vom 16 Jahre älteren Murray. «Er ist einer der besten jungen Spieler weltweit», lobte ihn der dreifache Grand-Slam-Champion. Der Juniorensieger von Roland Garros 2020 schlägt sich nicht zum ersten Mal mit Blessuren umher. Muskuläre Probleme am Rücken bremsten seinen Aufstieg bereits im Herbst 2021. Letztes Jahr kamen dann diverse kleinere Verletzungen am Daumen, Rücken und Knie dazu. Rückenprobleme als solche sind keine Rarität im Tennis. Eine Studie belegte vor wenigen Jahren, dass jeder dritte Profi unter chronischen Rückenschmerzen leidet. Auch Ikone Roger Federer beschäftigten während seiner Karriere immer wieder Schmerzen an dieser Körperregion.

Alcaraz zuletzt ebenfalls mit Problemen

Nicht am Rücken, dafür an vielen anderen Stellen schmerzte es derweil Carlos Alcaraz in den letzten Monaten immer wieder. Der Spanier ist mit 20 Jahren gleich alt wie Stricker und konnte seinen Höhenflug nach dem Sieg beim US Open 2022 auch wegen immer anhaltender muskulärer Probleme nicht wie gewünscht fortsetzen. Schmerzen im Oberschenkel oder an der Hand zwangen die jüngste Weltnummer 1 der Geschichte bei knapp der Hälfte der geplanten Turniere im letzten Herbst zur Absage oder zur Teilnahme in unfittem Zustand.



Beim Kracherduell im French-Open-Halbfinal gegen Novak Djokovic zog sich Alcaraz während des Spiels urplötzlich «Krämpfe am ganzen Körper» zu, wie er hinterher selbst erklärte. Nicht nur der intensive Spielstil des Spaniers und der volle Terminkalender, sondern auch der immense mentale Druck sollen dabei eine grosse Rolle für die Krämpfe gespielt haben. Dies gab Alcaraz selbst offen zu. In Wimbledon hofft die Weltnummer 2 nun, ohne Verletzungen durchzukommen.